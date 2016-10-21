10 طرق لعلاج انخفاض ضغط الدم في المنزل

على الرغم من عدم مناقشته بكثرة مثل حالات ارتفاع ضغط الدم، فإن انخفاض ضغط الدم يعتبر من الحالات الطبية التي تسبب أعراضاً غير مريحة، وفي الحالات القصوى تسبب عواقب قد تهدد الحياة.

غالباً ما ينتج انخفاض ضغط الدم من الجلوس في الفراش لفترات طويلة، أو حالات الجفاف أوالإلتهابات أوالإجهاد والقلق أوالحمل، أو كأثر جانبي لبعض أنواع الأدوية.

ويمكن اعتبار ضغط الدم منخفضاً عند تسجيل قياس لمستويات ضغط الدم الأقل من 90/60 مم زئبقي، إضافة إلى الشعور بالأعراض الشائعة لانخفاض ضغط الدم، بما في ذلك الدوار والدوخة والإغماء، وعدم القدرة على التركيز، والتعب والكسل والخفقان، وصعوبة أو بطء في التنفس.

وفي حين أن بعض حالات انخفاض ضغط الدم تتطلب التدخل الطبي، فإن هناك العديد من العلاجات المنزلية السريعة لانخفاض ضغط الدم، نورد هنا 10 علاجات لانخفاض ضغط الدم، يمكنكم تجربتها في المنزل، لكنها ليست علاجات دائمة ولا تغني عن استشارة الطبيب خصوصاً لمن يعانون من أمراض ومشاكل صحية أخرى.

1- تناول كمية كافية من الملح:

يحتاج الجسم إلى الحصول على كمية كافية من الملح يومياً كي يعمل بشكل صحيح، والحفاظ على توازن السوائل، ومنع انخفاض ضغط الدم.

وبحسب وزارة الصحة الأمريكية فإن معدل استهلاك الشخص العادي يجب أن يكون بحدود ملعقة صغيرة من الملح يومياً، أي حوالي 2300 ملغ من الصوديوم.

إذا كنت تشعر بانخفاض ضغط الدم بشكل متكرر أو عارض، فإن تعديل أو زيادة تناول الملح (بإشراف طبي) قد يساعد على تخطي ذلك.

وتعتبر المشروبات الرياضية ومساحيق منع التجفاف والتي تحتوي على الملح والبوتاسيوم، علاجات إضافية لانخفاض ضغط الدم.

2- تناول وجبات صغيرة منتظمة:

يتعرض بعض الناس الذين يتناولون وجبات كبيرة غنية بالكربوهيدرات، إلى انخفاض مباشر في ضغط الدم بعد تناول الطعام.

يجب تناول وجبات صغيرة منخفضة الكربوهيدرات وإضافة وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الاساسية.

3- تغيير الوضعيات ببطء:

إذا كنت تعاني من الدوخة وعدم وضوح الرؤية أو الدوار عند الجلوس أو الوقوف فإن هذا قد يرجع إلى حالة “انخفاض ضغط الدم الانتصابي”.

لمعالجة ذلك يجب الانتقال بين وضعيات الجلوس أو الوقوف ببطء، فعند الاستيقاظ يجب عدم الانتقال إلى وضع راسي بشكل مباشر، بل التحرك ببطء في وضعية الجلوس مع إبقاء الساقين على الفراش لمدة 60 ثانية على الاقل، ثم الخروج من السرير ببطء والجلوس لمدة دقيقة قبل الوقوف التام على القدمين.

4-إضافة وسائد إضافية:

يمكن أن يساعد النوم مع وسادة إضافية بحيث يكون مستوى الرأس أعلى من مستوى القلب، على مقاومة تأثير الجاذبية الأرضية، وتقليل أعراض انخفاض ضغط الدم.

5- ارتداء الجوارب الضاغطة:

يؤدي ارتداء الجوارب الضاغط إلى التحسن الكبير في أعراض انخفاض ضغط الدم، وذلك عن طريق إضافة الضغط على الساقين، والذي بدوره يساعد على زيادة حركة الدم في جميع أنحاء الجسم بأكمله.

6- إضافة القهوة إلى نظام حياتك:

يعتبر تناول كوب من القهوة أو الكولا أو الشاي الذي يحتوي على مادة الكافيين، خياراً سريع المفعول لعلاج انخفاض ضغط الدم، كما يساعد شرب الكافيين مع وجبات الطعام إلى تقليل حدوث أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

7- شرب المزيد من السوائل:



يعتبر الجفاف من أسباب حدوث حالات انخفاض ضغط الدم، ويعتبر شرب المزيد من السوائل كالمياه وماء جوز الهند، أمراً بالغ الأهمية لمنع انخفاض ضغط الدم.

8- تمرين المقص والضغط:

إذا كنت واقفا ووجدت نفسك تعاني من أعراض انخفاض ضغط الدم، يمكنك محاولة إجراء تقنية المقص والضغط، وذلك عن طريق وضع الفخذين بشكل متقاطع بطريقة تشبه المقص ومن ثم الضغط بأقوى ما يمكن.

يمكنك أيضاً في حال وجود إمكانية للاستلقاء، الاستلقاء على الضهر وإسناد الكاحلين على أي شيء بحيث يؤمن مستوى أعلى من مستوى القلب.

هذه خيارات سهلة ويمكن القيام بها بشكل سريع.

9- تجنب حالات معينة:

تؤدي حالات الخوف والانزعاج أو تلقي أخبار غير سارة في انخفاض مؤقت في ضغط الدم.

الراحة وتنفيذ تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد على تخطي ذلك.

10- تجربة جذور عرق السوس:



يمكن لجذور عشبة عرق السوس أن تعالج انخفاض ضغط الدم، حيث تقوم بتنظيم عمل الغدة الكظرية وتنظيم ضغط الدم.

يمكن الحصول على جذور عرق السوي في كبسولات أو أقراص أو مسحوق أو على شكل شاي.

إذا كنت تتناول مميعات الدم، أو أدوية ضغط الدم تحدث إلى طبيبك أولاً.

مجلة أجيال الإلكترونية

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