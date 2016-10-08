رؤساء دول وحكومات حصدوا جوائز نوبل ، تعرف عليهم..

فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام لعام 2016 ، وذلك تكريماً له على اتفاق سلام وقعه مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المعارضة والتي أنهت حرباً استمرت نحو 52 عاماً، رغم رفض الشعب الكولمبي لهذا الاتفاق في استفتاء عام.

ويحظى تاريخ جوائز نوبل بسبعة وعشرين فائزاً من رؤساء دول ورؤساء حكومات، منهم 15 فائزاً بجائزة نوبل للسلام كانوا في منصبهم وقت منح الجائزة. بينما حصل رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق “ونستون تشرشل” على جائزة نوبل في الآداب عام 1953 خلال فترة حكمه الثانية.

كما حصل خمسة رؤساء دول وحكومات سابقين على جائزة نوبل للسلام، فيما أصبح سبعة من الفائزين رؤساء دول وحكومات في المستقبل.

حصل 16 رئيس دولة وحكومة على جوائز نوبل خلال فترة وجودهم في الحكم وهم:

1- خوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا الحالي، جائزة نوبل للسلام 2016 .

2 – إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا الحالية، جائزة نوبل للسلام 2011 مشاركة مع مواطنتها ليما غوبوي واليمنية توكل كرمان.

3 – باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، جائزة نوبل للسلام 2009.

4 – كيم داي جونغ، رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، جائزة نوبل للسلام 2000.

5 – اسحق رابين، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1994 مشاركة مع شمعون بيريز وياسر عرفات.

6 – فريدريك ديكليرت، رئيس جنوب افريقيا الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1993 مشاركة مع نيلسون مانديلا.

7 – ميخائيل جورباتشوف، رئيس (الاتحاد السوفيتي) الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1990.

8- أوسكار آرياس سانشيز، رئيس كوستاريكا الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1987.

9- أنور السادات، رئيس مصر الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1978 مشاركة مع مناحيم بيجين.

10 – مناحيم بيجين، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1978 مشاركة مع أنور السادات.

11 – إيساكو ساتو، رئيس وزراء اليابان الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1974 مشاركة مع السياسي الايرلندي شون ماكبرايد.

12 – فيلي برانت، مستشار الاتحاد الألماني الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1971

13 – ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، جائزة نوبل في الآداب 1953 .

14 – يالمار برانتينغ، رئيس وزراء السويد الاسبق، جائزة نوبل للسلام 1921 مشاركة مع السياسي النرويجي كريستيان لويس لانج.

15 – وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاسبق، جائزة نوبل للسلام 1919.

16 – ثيودور روزفلت، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاسبق، جائزة نوبل للسلام 1906

وحصل خمسة زعماء من رؤساء دول ورؤساء حكومات، على جوائز نوبل للسلام بعد انتهاء فترة حكمهم وهم:

1- مارتي أهتيسآري، رئيس فنلندا الأسبق، جائزة نوبل للسلام عام 2008

2- جيمي كارتر، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، جائزة نوبل للسلام 2002 .

3- جوستاف ستريسمان، المستشار الألماني الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1926 بالمشاركة مع السياسي الفرنسي أريستيد بريان.

4- ليون بورجوا، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1920

5- أوجست برناريت، رئيس وزراء بلجيكا الأاسبق، جائزة نوبل للسلام 1909 مشاركة مع السياسي الفرنسي بول هنري دو كونستنت.

أما الآخرون فحصلوا على جائزة نوبل للسلام قبل استلام مهامهم كرؤساء دول أو رؤساء حكومات وهم:

1- جوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية الاسبق، جائزة نوبل للسلام 1996 مشاركة مع مواطنه رجل الدين كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو.

2- شمعون بيريز، الرئيس الاسرائيلي الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1994 مشاركة مع ياسر عرفات واسحق رابين.

3- ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1994 مشاركة مع شمعون بيريز واسحق رابين.

4- نيلسون مانديلا، رئيس جنوب افريقيا الاسبق، جائزة نوبل للسلام 1993 مشاركة مع فريدريك ديكليرت.

5- ليخ فاونسا، رئيس بولندا الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1983.

6- ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1957 .

7- أريستيد بريان، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، جائزة نوبل للسلام 1926 مشاركة مع المستشار الألماني جوستاف ستريسمان.

مجلة أجيال الإلكترونية

المصدر: موقع جوائز نوبل بتصرف

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