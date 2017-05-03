تكريم الفائزين بجائزة الصحافة العربية 2017

أعلن نادي دبي للصحافة أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية للعام 2017 ضمن مختلف فئاتها وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة جميرا تزامنا مع ختام الدورة السادسة عشرة لـ “منتدى الإعلام العربي”، المنصة الإعلامية الأهم والأكبر على مستوى العالم العربي.

وتم منح جوائز الصحافة العربية لسبعة عشر فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من شتى الدول العربية والأجنبية والذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من ستة آلاف عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.

ومع بداية الحفل تم عرض فيلم “جائزة الصحافة العربية” الذي يرصد أهم الأحداث التي واكبتها صحافتنا العربية خلال الفترة الماضية وكان لها تأثير على المشهد الإعلامي العربي.

وقام الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم جائزة “شخصية العام الإعلامية” للكاتب والإعلامي اللبناني غسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط تقديرا لجهوده في إثراء مسيرة الإعلام العربي حيث كان له العديد من الإسهامات المهمة على مدار تاريخه المهني الحافل بالإنجازات.

وسلّم الشيخ مكتوم جائزة “العمود الصحافي” والتي فاز بها الكاتب ناصر الظاهري وهو كاتب عمود يومي في صحيفة الاتحاد بعنوان (العمود الثامن)، له العديد من المؤلفات منها “عندما تدفن النخيل، خطوة للحياة .. خطوتان للموت، و(أصواتهم) وهو كتاب عن القصاصين في الخليج، و(أصواتهن) وهو عن القصاصات في الخليج، وترجمت بعض قصصه الى الانكليزية، الروسية، الفرنسية والإسبانية والهندية.

كما سلَّم مكتوم جائزة الصحافة الذكية لصحيفة سبق الالكترونية السعودية وتسلمها رئيس التحرير علي الحازمي، بعد أن شهدت هذه الفئة تنافساً كبيرا، ومن المعلوم أن هذه الفئة تهدف إلى زيادة الوعي بالتقنيات الحديثة وكيفية استخدامها صحافيا وتطويعها للمحتوى العربي إضافة إلى دورها في حث المؤسسات الصحافية على تطوير قدراتها لتصبح مواكبة لمتطلبات الصحافة المعاصرة.

وفاز بدرع جائزة “الصحافة السياسية” الصحافي مختار شعيب من صحيفة الأهرام عن عمل بعنوان: “الفكـر المتطرف والإرهاب في العالم”.

وفاز بدرع جائزة “الصحافة الاستقصائية” الصحافي عماد عبد الحميد من صحيفة البيان الإماراتية عن عمله الفائز “الخريف العربي يعيد أمراضا منقرضة والإمارات تحتاط بــ 3 تدابير”.

وحصل على درع جائزة “الصحافة الثقافية” مناصفة كل من الصحافي أحمد فرحات من صحيفة “الاتحاد” الإماراتية عن عمل حمل عنوان “عبدالله العروي.. ضرورة فكريَّة عالميَّة”، والصحافي محمد شعير من صحيفة “أخبار الأدب” المصرية عن موضوع بعنوان “مخطوطات نجيب محفوظ”.

وحصل على درع جائزة “الصحافة الاقتصادية” الصحافي بسام عبدالسميع من صحيفة “الاتحاد” عن عمل بعنوان “الطاقة النووية بين المخاوف ومتطلبات التنمية الاقتصادية”.

وفاز الصحافي محمد الراجي من صحيفة “هسبريس” المغربية بدرع جائزة “الصحافة الإنسانية”عن عمل حمل عنوان ” مغربيات يهربن البضائع بمعبر باب سبتة .. العبودية تغتال الأنوثة”.

وفاز بدرع جائزة “الصحافة التخصصية” الصحافي العزب الطيب الطاهر من مجلة الأهرام العربي المصرية عن عمل بعنوان “ذاكرة العرب المنهوبة”.

وفاز بدرع جائزة “الحوار الصحافي” الصحافي أحمد هاشم عاشور من صحيفة “الإمارات اليوم” عن سلسلة حوارات بعنوان “الناجون من الإخوان”.

وفاز بدرع جائزة “الصحافة الرياضية” الصحافي محمود شوقي من مجلة “الإذاعة والتليفزيون” المصرية عن عمل حمل اسم ” هروب شباب مصريين إلى أوروبا بأوراق لاعبين مكفوفين”.

وفاز بجائزة “أفضل صورة صحافية” المصور جعفر شتيه من وكالة فرانس برس.

وفاز بدرع جائزة “الرسم الكاريكاتيري” للرسام الأردني أمجد رسمي من صحيفة “الشرق الأوسط”.

وقام رئيس مجلس إدارة الجائزة ضياء رشوان بتسليم دروع الجائزة عن فئة “الصحافة العربية للشباب” للفائزين الثلاثة وهم: محمد أبو ضيف من صحيفة “الوطن” المصرية، وألاء أبو عيشة من صحيفة “فلسطين”، والصحافي مصطفى حسني من صحيفة “المصري اليوم”.

وكانت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية قد تلقت هذا العام ما يزيد على 5,900 عمل من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم وشهدت منافسة كبيرة ضمن جميع فئاتها لارتفاع جودة الأعمال الطامح أصحابها إلى اعتلاء منصة التكريم لتواصل بذلك الجائزة مسيرتها مؤكدة مكانتها كأكبر محفل للاحتفاء بالإبداع الصحافي على مستوى الوطن العربي سواء من ناحية الانتشار وحجم المشاركة أو القيمة المالية.

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